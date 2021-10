Comerciante teria sido morto por denunciar assaltantes, afirma polícia

Sebastião do Socorro Souza dos Santos, morreu com 13 tiros em frente ao seu estabelecimento, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O comerciante Sebastião do Socorro Souza dos Santos, de 54 anos, assassinado na noite de terça-feira (6), pode ter sido executado em represália a um roubo que ele teria denunciado, apontam as informações iniciais da investigação.

O homicídio aconteceu por volta de 19h30, na Rua da Praia, em Fazendinha, na zona sul de Macapá. O comerciante foi morto a tiros, disparados por pelo menos 4 ocupantes de um carro preto.

Sabá, como a vítima era conhecida, estava sentado em frente a seu mercantil, onde também residia, quando o veículo em que os criminosos estavam passou e foi até o final da rua – que não tem saída – quando retornou, os bandidos já desceram do veículo atirando contra ele. Em seguida, fugiram sem levar nada da vítima.

Sabá foi atingido com 13 tiros, a maioria na cabeça, e morreu antes da chegada do socorro médico.

De acordo com o delegado Dante Ferreira, da Delegacia de Homicídios, a execução do comerciante pode estar relacionada a denúncia de um roubo, frustrado pelo Bope, e que terminou com os assaltantes mortos em confronto. Nessa linha de investigação, estaria descartada a possibilidade de ordem de facção.

“Essas são as primeiras informações, vamos apurar e tentar confirmar. Mas, aparentemente, a vítima foi morta em razão desse assalto pretérito, no qual denunciou os assaltantes, que morreram posteriormente durante ação do Bope”, comentou o delegado.