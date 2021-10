Comerciantes comemoram retorno de ônibus a Cândido Mendes

Rua é considerada uma das principais artérias do comércio na capital do Amapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Lojistas e ambulantes da tradicional Rua Cândido Mendes, no Centro de Macapá, estão contentes com o anúncio oficial da prefeitura sobre o retorno da circulação de ônibus de passageiros do transporte público da capital à via considerada uma das principais artérias do comércio na capital amapaense.

A expectativa, obviamente, é que isso faça com que o movimento nas lojas ganhe novo impulso.

“É uma melhora pro comércio, bastante, porque estava muito apagada a Cândido Mendes. Com certeza, vai melhorar bastante. O movimento está muito devagar e a nossa esperança está aí nessa medida. Depois da pandemia, ainda não voltou ao que era”, declarou Antônio Aguiar, de 40 anos, proprietário de uma loja de confecções na Cândido Mendes.

Porém, uma consumidora que circulava a pé pela rua, utilizou o argumento do trânsito e do costume das pessoas para colocar em dúvida a mudança.

“Eu acho que vai complicar um pouco, porque como o pessoal já está acostumado a pegar o ônibus aqui na outra rua, não sei se vai facilitar. Tem gente que trabalha do lado de lá também. Sobre o trânsito, eu não sei, porque aqui na Cândido Mendes, é terrível. Além de ter faróis em quase todas as esquinas, o fluxo é muito grande”, declarou Bruna Silva, de 22 anos.

O retorno está previsto para 26 de outubro. O diretor-presidente da CTMac, Marcílio Dantas, falou ao Portal SelesNafes.com e esclareceu algumas questões.

Algumas das linhas que transitam pela avenida FAB e entram na Rua Tiradentes, passarão direto e vão descer para o centro comercial pela Cândido Mendes. Dantas citou Buritizal São Camilo, Jardim I, Marabaixo Centro e Canal do Jandiá. Mas, isto não quer dizer que todas os ônibus destas linhas irão pela Cândido Mendes.

O passageiro vai ter a informação “via Tiradentes” ou “via Cândido Mendes” no letreiro dos coletivos. Sobre a motivação, o diretor informou tratar-se de atendimento ao pleito feito por comerciantes.

“A mudança é uma solicitação dos comerciantes locais que foi atendida pelo prefeito Dr. Furlan junto com o vereador André Lima, que solicitaram que algumas dessas linhas pudessem passar pela Cândido Mendes”, declarou Marcílio Dantas.

Por fim, sobre uma antiga informação de que órgãos de preservação do patrimônio histórico, como o Iphan, têm recomendações de que o transporte de veículos pesados nas cercanias da Fortaleza de São José de Macapá, seja proibido, o diretor afirmou que não tem conhecimento de nenhum documento com esta informação.