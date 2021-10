A Expedição Pedro Teixeira chega a Alter do Chão e a famosa Praia do Amor

Considerada por um jornal britânico como a praia mais bonita do Brasil, Alter do Chão (Santarém-PA) é formada por belíssimas paisagens pintadas com o verde esmeralda do Rio Tapajós, entre elas a famosa Praia do Amor.

No episódio do diário de bordo da Expedição Pedro Teixeira, comandada pelo jornalista de Macapá, Olímpio Guarany, vamos ver que essa localidade tem história e oferece aos visitantes um cardápio de delícias, como o tucunaré na manteiga