Crianças de 3 e 4 anos morrem afogadas durante o fim de semana

Casos aconteceram no Rio Fábrica, em Afuá, no Pará, e na comunidade de Curiaú Mirim, no Amapá

Por RODRIGO ÍNDIO

O final de semana ficou marcado com mortes por afogamento de duas crianças, de 3 e 4 anos, em diferentes locais.

Os casos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros do Amapá e aconteceram no Rio Fábrica, em Afuá, no Pará, e na comunidade de Curiaú Mirim, na zona norte de Macapá.

No primeiro caso, uma embarcação tipo rabeta virou e a criança de 3 anos, que não teve o sexo divulgado, desapareceu no Rio Fábrica.

A Capitania dos Portos e o 4° Grupamento do CBM foram acionados para o resgate. O registro de socorro ocorreu às 21h38 de sábado (23).

Na manhã de domingo (24) mergulhadores iniciaram as buscas e o corpo foi encontrado por volta de 12h40.

O cadáver foi trazido para a praia do bairro Fazendinha, onde foi removido para perícia. Os detalhes de como o acidente aconteceu e com quem a vítima estava na rabeta não foram repassados.

Já no fim da tarde de ontem, o segundo caso foi registrado. Outra criança, desta vez de 4 anos, desapareceu enquanto estava com a família num rio no Curiaú Mirim.

De acordo com o 2° Grupamento do CBM, a mãe informou que estava “de olho” no filho e que em um momento de distração perdeu a criança de vista.

Ela indicou o local do desaparecimento, mas as equipes de buscas tiveram dificuldades devido ao acesso, correnteza e galhos no rio. Às 18h os socorristas encerraram as buscas devido a falta de visibilidade na área.

Populares e familiares seguiram nas buscas e por volta de 22h30 a mãe informou que o corpo foi encontrado. A família levou o cadáver até peritos da Polícia Científica.