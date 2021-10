Davi entrega frota com 78 máquinas a prefeituras e agricultura

Tratores e escavadeiras, entre outras máquinas, somam mais de 200 com outras unidades entregues em 2020

Por RODRIGO ÍNDIO

Foi entregue nesta segunda-feira (4), uma frota com 78 máquinas e equipamentos, entre escavadeiras e patrulhas mecanizadas, a representantes dos 16 municípios do Amapá e ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap). O objetivo é fortalecer o desenvolvimento econômico do estado. O novo maquinário foi adquirido através de articulação do senador Davi Alcolumbre (DEM), no valor de cerca de R$ 24 milhões, junto a Codevasf, empresa pública, vinculada ao Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR).

Em junho de 2020, Davi já havia feito a entrega de 145 caminhões e patrulhas mecanizadas, priorizando os 14 municípios do interior do estado. Desta vez, as cidades de Macapá e Santana foram as maiores contempladas.

“Hoje, a gente completa esse conjunto. São 223 máquinas e equipamentos que foram distribuídos no período de 1 ano e meio para os municípios e o povo do Amapá. Isso melhora a infraestrutura, dá condições para o homem do campo escoar sua produção, melhora nossos ramais de acesso, e dá condição para a agricultura familiar se fortalecer. Buscamos o desenvolvimento”, disse Davi.

Durante a solenidade, que aconteceu na área do Parque de Exposições da Fazendinha, o governador Waldez Góes (PDT) entregou aos prefeitos cartões com cota mensal para aquisição de 60 mil a 80 mil litros de óleo diesel.

“Vai depender da demanda de cada município. Com isso, a gente auxilia todo o estado com o processo de desenvolvimento econômico”, frisou o governador.

O presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, participou da entrega e falou da atuação no Amapá com diversas obras em andamento. Ele garante que os municípios têm recebido, da empresa, um importante suporte para que fortaleçam sua capacidade de construir, produzir e promover desenvolvimento.

“Os investimentos são significativos e integram um conjunto de ações que a companhia tem empreendido em toda a sua área de atuação. O maquinário entregue hoje, no valor de R$ 24 milhões, passa agora a ser patrimônio das prefeituras e vetor de desenvolvimento dos municípios”, destacou.

Maquinário

As 78 máquinas e equipamentos incluem, tratores, caminhões, motoniveladoras, retroescavadeiras, pás-carregadeiras e escavadeiras hidráulicas. Macapá recebeu 28 equipamentos, Santana, 20, e as demais cidades receberam máquinas de forma proporcional. O Rurap recebeu 5 tratores com grades niveladoras.