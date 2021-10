Detento cai de moto roubada ao tentar fugir da polícia

Após a queda, Bico foi preso e levado para atendimento no Hospital de Emergência do Centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens, um deles detento monitorado por tornozeleira eletrônica, foram presos nesta segunda-feira (18) tentando fugir da polícia numa motocicleta roubada.

A perseguição aos suspeitos começou depois que eles desobedeceram ordens de parada de uma equipe do 6º Batalhão, que reforça o patrulhamento no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Durante o acompanhamento tático da polícia, já na esquina da 7ª Avenida, a dupla colidiu com uma bicicleta, caiu e foi imobilizada.

A polícia descobriu que o condutor da moto era um detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), que estava no regime aberto domiciliar, respondendo pelo crime de roubo. Em uma das pernas, usava tornozeleira eletrônica, mas o equipamento estava descarregado.

Segundo apurações da polícia, a motocicleta havia sido tomada em assalto no último dia 10. O dono dela compareceu à delegacia e reconheceu o detento como sendo o autor do roubo.

Bico, como é conhecido o criminoso, foi identificado como Felipe da Silva Palheta, de 29 anos. Era ele quem conduzia a motocicleta roubada.

O passageiro, João Max Santos Ferreira, o Juninho, de 20 anos, também já tem passagem pelo crime de tráfico de drogas. Ele negou envolvimento no roubo do veículo.

“Suspeitamos que eles estejam envolvidos em assaltos que têm ocorrido na área do Congós, Beirol e Açucena, no Buritizal. Eles alegaram que haviam guardado a moto para uma pessoa e que foram dar uma volta para comprar uma coisa e que no caminho se depararam com a viatura”, informou o sargento John, do 6º Batalhão.

A ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão do Ciosp do Pacoval.