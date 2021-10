Detento em prisão domiciliar morre após amedrontar moradores e confrontar a PM

Caso aconteceu na Avenida Ceará, no Bairro Pacoval, zona leste da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um detento do regime aberto domiciliar, que respondia a vários processos criminais e tinha passagens por roubo e tráfico de drogas, morreu após confronto com equipes do 6° Batalhão da Polícia Militar, na noite de terça-feira (26).

O caso aconteceu na Avenida Ceará, no Bairro Pacoval, zona leste de Macapá.

Segundo informações do 6° BPM, por volta de 20h, os militares realizavam ações de patrulhamento na região quando um cidadão abordou a equipe e informou que na Passagem Jasmim, na área de pontes da Ceará, Weslen Lacerda de Souza, de 29 anos, estava exibindo arma de fogo e amedrontando os moradores.

Como a ocorrência envolvia suspeita de arma de fogo, os policiais solicitaram apoio, e se deslocaram até o endereço para verificar a veracidade dos fatos.

“Chegando no local, a equipe se deparou com o indivíduo, que ao avistar os militares, empreendeu fuga para dentro de uma residência, vindo a disparar contra a equipe, que de imediato respondeu a injusta agressão”, detalhou o tenente Elison Ferreira.

O socorro médico do Samu foi acionado, e constou o óbito Weslen. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38, munições e porções de cocaína e crack. A Polícia Científica fez a remoção do corpo.