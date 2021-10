Detento gravado sendo torturado e morto é encontrado

Corpo foi encontrado no provável local da execução, em um ramal na zona oeste de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO

Mais uma execução decorrente da guerra entre organizações criminosas que atuam no Amapá foi registrada em Macapá. Desta vez, o corpo de um detento do regime semiaberto, que estava desaparecido há um dia, foi achado neste sábado (2) com mãos e pés amarrados ao pescoço. Ele também tinha marcas de tiros na cabeça e estocadas na garganta.

O vídeo dele sendo torturado e morto começou a circular nas redes sociais na última sexta-feira (1°). Marcos Willame Coelho dos Santos, de 24 anos, parecia dizer que estava deixando uma facção para entrar em outra. No vídeo, é possível ouvir os sons de tiros e depois a vítima aparece sendo golpeada no pescoço. Também há uma foto dele amarrado no chão de um imóvel.

A gravação da execução foi feita em um matagal da Linha C, na zona oeste da capital, próximo ao Bairro Marabaixo, onde o corpo foi encontrado. Um caseiro da região achou o cadáver no fim da manhã de hoje. O caso é investigado pelo delegado César Ávila, da Delegacia de Homicídios.

“O que se tem de informações sobre o crime é o vídeo que já circulou. A questão das facções, como chamam lá ‘rasgando a camisa’ trocando da APS para a Terror, aí os terroristas teriam eliminado ele aqui, né. Mais uma vítima dessa guerra ridícula. A intenção era matar mesmo e de certa forma impor sofrimento a vítima”, comentou o delegado.

Munições de calibre 380 foram encontradas no local. A vítima respondia por homicídio. Câmeras da região devem ajudar na identificação dos criminosos.