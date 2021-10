Deus não é banco

O capítulo 8 de II Coríntios nos traz uma grande lição sobre doação

Compartilhamentos

Bom dia! No capítulo 8 de II Coríntios, Paulo desafiou os crentes de Corinto a ajudar financeiramente os cristãos pobres em Jerusalém, pois o ideal original de Deus é de que somos todos iguais. Atualmente, líderes têm induzido as pessoas a doar antes de receber, e doar acima de suas capacidades. Mas Deus não é um banco, não é um título de capitalização onde vamos depositar e depois retirar. Somos convidados a doar depois de sermos abençoados, mas ninguém é obrigado. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, e tenha um feliz sábado!