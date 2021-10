Dia de finados: “será o 13° salário”, diz trabalhador que faz limpeza de túmulos

Preparativos para a visitação já começaram no Cemitério São José, no Bairro Santa Rita, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A menos de uma semana para o Dia de Finados – 2 de novembro – os preparativos para a visitação já começaram no Cemitério São José, no Bairro Santa Rita, na zona sul de Macapá.

Por lá, trabalhadores informais pintam e fazem serviços de manutenção nos túmulos. São pessoas chamadas de “faz tudo”, que aproveitam a data para ganhar uma renda extra.

Carregando um balde com materiais de reparos, uma vassoura e uma mochila nas costas, Rivaildo Silva, de 51 anos, que mora no Bairro Jardim Marco Zero, é um dos que oferece serviço para familiares que costumam visitar seus entes queridos antes e no Dia dos Finados. Ele faz lavagem, pintura, capina e, garante, um serviço de qualidade.

“Nós não cobramos caro justamente para conseguir mais clientes. Os preços viriam entre R$10, R$ 20, R$ 30, a gente negocia dependendo do estado de conservação do local e do tipo de serviço que a família quer. A gente faz de 10 a 15 trabalhos por dia. Hoje é o 1° dia que estou vindo nesse ano após a liberação pra visita. Durante o ano, faço bicos com refrigeração e elétrica. Quero tirar, e será o 13° salário daqui. Quem precisar do serviço basta ligar (96) 99131-8362”, disse o trabalhador, que presta serviço no local há 10 anos.

Quem também trabalha no cemitério para garantir uma renda extra é o pedreiro Manoel Gomes, de 51 anos. Casado e pai de 5 filhos, o morador do Santa Inês já fez mais de 3 mil serviços em quase três décadas de atuação nessa área, mas recentemente passou por dias difíceis.

“A época que dá mais um dinheiro pra gente é esta, depois cai bastante. Com a pandemia foi difícil porque ninguém podia entrar pra visita, o que fazia era gaveta pra enterro, fora isso não tinha trabalho nenhum. Fui fazer bicos pra fora. Aqui ofereço construção de mausoléu, toldo, capela e qualquer construção que a família precisar. A expectativa é que aumente o serviço, tenho fé. Se precisar ligue (96) 99121-6494”, falou o simpático trabalhador.

Assim como Rivaildo e Manoel, centenas de pessoas oferecem serviços de manutenção nesse período.

Empreendedores

Ao redor do cemitério, dezenas de empreendedores já se preparam para montar barracas. Os ambulantes também aproveitam a data para faturar, pois, nesse período, aumenta a procura de clientes por velas, flores e grinaldas. Com isso, cresce ainda a venda lanche rápido e água.

A Secretaria Municipal de Habitação e Ordenamento Urbano (Semhou) cadastrou 120 empreendedores individuais para comercializar diversos produtos nas áreas do entorno dos 3 cemitérios de Macapá no período do Dia dos Finados.