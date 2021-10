O cristão é comparado a um atleta, no capítulo 3 de Filipenses

Bom dia! No capítulo 3 de Filipenses, mais uma vez Paulo continua falando de alegria, mesmo estando na prisão. Ele deixa claro que as coisas que tinha perdido era nada para ter Cristo com mestre. O apóstolo chega a comparar o cristão ao atleta de alto nível, em disciplina e foco. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.