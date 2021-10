Dono de resort morre em capotagem na AP-070

Acidente ocorreu na Rodovia AP-070, entre o Curiaú e a localidade de Casa Grande, na região rural de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um empresário que era dono de um Resort conhecido como Encanto do Amapá morreu na noite desta terça-feira (26), em um capotamento ocorrido por volta de 19h30, na via de acesso ao seu empreendimento, a Rodovia AP-070, entre o Curiaú e a localidade de Casa Grande, na região rural de Macapá.

De acordo com informações repassadas ao Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), Edson Pantoja Costa, de 46 anos, vinha de um terreno na companhia de um funcionário quando perdeu o controle da direção de uma picape modelo S10 e capotou várias vezes.

Os dois ocupantes foram socorridos ao Hospital de Emergências do Centro de Macapá, mas Edson Pantoja não resistiu. O passageiro não corre risco de morte. Ele fraturou a clavícula e segue em observação.

O sobrevivente não soube explicar o que teria motivado o acidente, disse apenas que foi tudo muito rápido. Sem o cinto de segurança, o comerciante foi arremessado para fora do carro e bateu violentamente a cabeça.

No local, a Polícia Científica constatou que a picape estava sem a roda traseira do lado direito, encontrada a alguns metros do local do capotamento. A perícia vai apontar se ela foi sacada antes ou após o acidente. O laudo pericial sai em até 30 dias.

Edson era um empresário muito querido. Além do Resort Encanto do Amapá, também era dono de mercantis.