Drogas em garrafa pet são achadas em esgoto do Iapen

Garrafas estavam recheadas com maconha, cocaína e crack, celulares, fones de ouvido, carregadores, entre outros materiais dentro de tubo de esgoto do presídio na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma considerável quantidade de drogas, celulares e outros equipamentos foi apreendida por policiais penais no sistema de esgoto do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

A apreensão ocorreu nesta quarta-feira (13), por volta de 158h30, quando policiais faziam a ronda externa à muralha e na parte de trás do presídio avistaram um monte de terra nas proximidades da entrada da rede de esgoto do Pavilhão F-4, onde estão presos sentenciados pela Justiça.

Os policiais notaram que debaixo do monte de terra, estava um tubo da rede hidrossanitária estourado. Lá dentro estavam dezenas de garrafas PET de 2 L amarradas por um barbante e envolvidas por plástico insulfilm – para a carga não ser encharcada pela água do esgoto.

Os policiais verificaram o conteúdo. As garrafas pets estavam recheadas com mais de dois quilos drogas, entre maconha, cocaína e crack, celulares, fones de ouvido, carregadores, molas de resistência elétrica, remédios, um relógio, bicarbonato de sódio e bebida alcoólica.

O material, que estava preso a um vergalhão, foi encontrado dentro de uma tubulação de esgoto na área externa do complexo penitenciário. A apreensão ocorreu durante uma ronda.

A Polícia Penal acredita que os detentos iriam puxar o material com um ferro de desentupir fossa, pelo cano do esgoto.