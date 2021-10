Durante temporal, idosa morre ao ser atingida por painel de publicidade

Acidente matou uma idosa de 69 anos na principal praça de Oiapoque

Por LEONARDO MELO

Moradores de Oiapoque, município a 590 km de Macapá, ficaram chocados, na tarde deste sábado (9), com a morte de uma idosa na principal praça da cidade.

O acidente ocorreu por volta das 15h, na Praça Ecildo Crescêncio, no Centro de Oiapoque. A vítima, Maria de Lourdes Sérgio dos Santos, de 69 anos, estava visitando a filha que serve no destacamento do Corpo de Bombeiros da cidade.

De acordo com testemunhas, elas estavam caminhando pelo local durante quando a mãe foi atingida por uma grande e pesada placa de publicidade, instalada pela prefeitura de Oiapoque, e que foi arremessada pelo vento.

Maria de Lourdes teve um ferimento grave na cabeça ao ser atingida por uma barra de ferro da placa.

“Ainda tentamos tirar a placa de acima dela, eu e as filhas dela. Foi instantâneo. O vento foi muito forte. O ferro acertou a cabeça dela, perdeu massa encefálica no local. Não consigo tirar a imagem da minha cabeça”, disse uma comerciante que presenciou o acidente.

A filha bombeiro prestou os primeiros socorros ainda no local até a mãe ser levada para o Hospital de Emergência de Oiapoque, onde acabou não resistindo.

Moradores criticaram a forma como a placa foi colocada no local, aparentemente sem nada que a prendesse ao chão.