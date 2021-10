Em 24h, Amapá registra apenas 15 novos casos de covid-19

Com número cada vez mais baixos de novos infectados, aumentou também a taxa de imunização

Ao mesmo tempo em que sobe a quantidade de pessoas imunizadas no Amapá, é cada vez menor o número de novos pacientes infectados com a covid-19. De acordo com o último boletim divulgado pelo governo do Estado, foram registrados apenas 15 novos casos em 24h. Os dados ainda são do domingo (3), já que o boletim desta segunda-feira ainda não foi divulgado.

Dos 15 casos novos, três foram confirmados em Macapá, dois em Santana e 10 em Oiapoque, cidade a 590 km da capital. Agora, 122.894 casos com 1.984 óbitos confirmados durante toda a pandemia, a maioria em Macapá (1.492), Santana (192) Laranjal do Jari (92), Oiapoque (50), Vitória do Jari (28), Porto Grande (27), Mazagão (23), Pedra Branca do Amapari (13), Tartarugalzinho (13), Amapá (13), Calçoene (11), Cutias do Araguari (7), Pracuúba (6), Ferreira Gomes (6), Serra do Navio (5) e Itaubal (3).

Mais 110.999 pessoas conseguiram se recuperar da covid.

Imunização

O governo do Estado divulgou que distribuiu 994.462 doses de vacinas. Dos 569,3 mil habitantes considerados ‘público vacinável’, 81,34% receberam a primeira dose da vacina. Contudo, a quantidade que recebeu a segunda dose ou dose única continua na casa dos 36,32%.

A ocupação de leitos de covid-19, que já beirou os 100%, hoje é de apenas 9,88%, nas redes pública e privada.