Em 9 dias, Padre Júlio e Cora de Carvalho mudam sentido; veja como ficará o tráfego

As duas vias estão recebendo novas sinalizações

A Companhia de Trânsito e Transportes de Macapá (CTMac) divulgou nesta quinta-feira (21) um novo aviso sobre a mudança no sentido das avenidas Padre Júlio Maria Lombaerd e Cora de Carvalho, a partir do próximo dia 30. A primeira terá trafego no sentido Marabaixo/Centro, e a segunda no sentido Centro/Marabaixo.

A Padre Júlio terá fluxo oeste/leste da Rodovia Duca Serra (Bairro Alvorada) até a Rua São José, no Centro Comercial; enquanto a Cora de Carvalho fará o oposto, também a partir da Rua São José.

A nova sinalização das duas pistas inclui travessias, fiscalização eletrônica de velocidade, mediação de trafego através de ‘semaforização’ automatizada (semáforos inteligentes), além da construção de abrigos de ônibus.

A CTMac acreditas que o binário reduzirá zonas de conflito, o tempo de viagem e o número de acidentes, especialmente as colisões frontais.

“(…) Permitindo que as vias desafoguem o volume de tráfego em horários de pico, favorecendo a mobilidade para o transporte coletivo, motoristas particulares e de carga, assim como pedestres e ciclistas”, explica o diretor-presidente da CTMac, Marcílio Dantas.