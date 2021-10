Em Macapá, ‘Dia D’ tenta atualizar vacinas de crianças e adolescentes

Atendimento foi realizado em 18 pontos da capital

Por RODRIGO ÍNDIO

O Amapá aderiu neste sábado (16) ao Dia D de mobilização nacional da Campanha de Multivacinação. Em Macapá, para garantir que nenhuma criança ou adolescente de 0 a 15 anos ficasse de fora, foram organizados 18 pontos de imunização.

No Parque do Forte, na orla da capital, por exemplo, pais e responsáveis puderam levar as crianças para atualizar a caderneta de vacinação e também para se divertir com inúmeras atividades lúdicas, culturais e de promoção da saúde.

Foi o que fez a consultora de vendas Gisselly Macedo, que levou a Maria Flor, de 7 meses, para receber o reforço da tetravalente e tomar outra vacina pendente. O ambiente foi o escolhido por ser ao ar livre e ter personagens para tranquilizar seus filhos antes da vacinação.

“Para ela que é bebê e está iniciando a vida agora é muito importante para se imunizar de diversas doenças, principalmente a da gripe, porque aqui no estado as crianças gripam demais. Quero vê-la bem forte e saudável, por isso trouxe ela e meu outro filho também que está brincando enquanto ela é imunizada. Ele também vai receber vacina”, comentou Gisselly.

Ao lado da triagem de onde estava Gisselly, a professora Iraci Brito fazia foto das netas Yasmin e Isabelle, de 9 e 6 anos recebendo a imunização. As crianças poucos saem de casa, e além de passear, aproveitaram para fazer atualização vacinal de forma lúdica.

“Estamos aí com essa covid-19, que também é preocupante, mas percebi que parece que durante esse tempo esqueceram das outras doenças, só era covid, covid, covid… É preciso os cuidados com sarampo, gripe, varicela, então, é bom demais a iniciativa de hoje. A foto é pra guardar de recordação”, disse Iraci.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Karlene Lamberg, o objetivo é alcançar o maior número possível do público-alvo. Ela detalha que ainda existe uma cobertura vacinal abaixo dos 50% na capital para algumas doenças.

“É importante a campanha pra gente atrair as pessoas. São mais de 20 doenças para combater com vacinas como pentavalente, BCG, polio, tríplice viral, hepatite, varicela, febre amarela, HPV, rota-vírus, meningocócico e pneumo que são contra 10 cepas diferentes”, falou Lamberg.

Durante a ação, foi ofertada a suplementação de vitamina A, que também tem baixa adesão das crianças e é importante na infância.

Até as 17h, a meta da Semsa era alcançar 70% do público-alvo na capital através da campanha. Desde o início da varredura vacinal, mais de 47 mil crianças já foram vacinadas.

Quem não conseguir vacinar neste sábado, pode procurar uma UBS nos próximos dias. A varredura vacinal também continuará.