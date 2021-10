Em operação que apura homicídio, policiais encontram dinamite

Homicídio de um foragido do Iapen ocorreu no último dia 26, no Bairro do Araxá

Policiais civis e militares, com apoio do GTA do Amapá, cumpriram 10 mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (7), no inquérito que investiga um homicídio. No episódio, ocorrido no dia 26 de setembro, mãe e filho foram baleados.

As ordens judiciais, solicitadas pelo delegado Luiz Carlos Gomes, da Delegacia de Homicídios (Decipe), foram cumpridas em endereços dos Bairros do Araxá e Novo Buritizal, ambos na zona sul de Macapá.

Um dos mandados também foi cumprido dentro do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) do Amapá, onde o suspeito de ser o mandato do homicídio cumpre pena. Na cela dele, os policiais apreenderam celulares e estoques.

Numa residência no Novo Buritizal, os policiais encontraram duas bananas de dinamite, além de celulares e radiocomunicadores usados no monitoramento da área pelo grupo.

“Na residência onde encontramos as duas dinamites, o suspeito preso é investigado por dar apoio logístico à organização criminosa, fornecendo armas para o cometimento de crimes. No local, encontramos um coldre, o que fortalece nossas suspeitas”, explicou o delegado Luiz Carlos Gomes.

O delegado também explicou que os criminosos utilizam câmeras de segurança instaladas em postes, na ponte e nas casas para monitorar o movimento. Num dos celulares, havia troca de mensagens avisando da chegada dos policiais.

Na operação, os policiais cumpriram mandado de prisão temporária contra o suspeito de participar do homicídio de Erivan da Silva Souto, de 40 anos, que era foragido do Iapen. A morte dele teria relação com a guerra entre facções.

A nora dele e o neto de três anos foram atingidos pelos tiros, mas sobreviveram.