Em Pedra Branca, programação para crianças entrega 4 mil brinquedos

Festa foi organizada pela prefeitura e colaboradores

Uma extensa programação, que durou dois dias, marcou as comemorações pelo Dia das Crianças no município de Pedra Branca do Amapari, cidade a 180 km de Macapá. Mais de 4 mil brinquedos foram entregues.

A festa foi concentrada nos dias 12 e 13 na sede, onde fica a Praça Tucano II (BR-210), e nas comunidades rurais. Entre várias atrações, as crianças se divertiram com a Cia do Tio Nescau e a banda João Maria Dias de Moraes, que comandou brincadeiras no palco.

A estrutura para a programação foi montada pela prefeitura, como palco, som, barracas de alimentação, água, lanches, brinquedos e show de palhaços.

Dos 4 mil brinquedos, mais de 1,2 mil foram doados pela empresa Mina Tucano. Outros 1 mil foram enviados pelo senador Davi Alcolumbre (DEM).

Além das brincadeiras de palco, a prefeitura também ofereceu pula-pula, futebol de sabão, entrega de lanches, pipocas, sorvetes, refrigerantes e algodão-doce.

A prefeita Beth Pelaes (DEM) participou da festa, conversou com os pais e acompanhou de perto as brincadeiras, e ainda ajudou na distribuição de presentes e guloseimas, agradecendo a todos que colaboraram com o evento.