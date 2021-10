Enquanto corrige interrupções, CEA se prepara para sair de cena

Equatorial Energia assumirá a distribuição a partir de 23 de novembro

Por SELES NAFES

No próximo dia 23 de novembro, a empresa brasiliense Equatorial Energia assumirá em definitivo a distribuição elétrica nos 16 municípios do Amapá, finalizando o processo de privatização do setor em um dos poucos estados em que o serviço ainda é administrado por uma estatal. No entanto, a Equatorial terá de lidar com dois problemas gigantescos que causam um enorme rombo financeiro: as ligações clandestinas e o furto de energia, o famoso ‘gato’.

Hoje, segundo dados oficiais, quase 50% da energia distribuída pela CEA se perde com as ligações clandestinas nas chamadas ‘áreas irregulares’, comunidades inteiras onde os emaranhados de fios fazem parte do cenário também dominado pelas passarelas de madeira.

Em entrevista ao Portal SelesNafes.Com, nesta terça-feira (26), o presidente da CEA, Marcos Pereira, afirmou que a maior parte dos desligamentos dos últimos dias foi causada por sobrecarga na rede, especialmente a partir das áreas irregulares.

Ele também falou sobre a finalização do processo de privatização e sobre o destino dos funcionários da empresa.

No próximo dia 3 de novembro faz um ano o apagão provocado na linha de transmissão da LMTE, que nada tem a ver com a CEA. Mas o que a CEA fez para melhorar a distribuição?

O cenário é outro de um ano atrás, mas a jornada foi longa e nada muda do dia para a noite. Houve eventos na última semana que aumentaram a sensação de insegurança com energia elétrica. Os eventos foram reais, mas pontuais que sempre ocorrem na mesma época do ano causados por chuva e aumento do consumo. Além disso, temos as áreas irregulares, onde existe muito uso de ar-condicionado, como eu já vi em áreas de pontes. A rede que alimenta essas casas não está no padrão, é um consumo clandestino pressionado pelo calor. Os transformadores próximos a esses locais são os mais afetados.

Qual o peso dessas áreas irregulares nos desligamentos?

As áreas irregulares não são as únicas causas, mas são o principal motivo. O furto, que é o gato, não pressiona a rede, mas junto com as áreas irregulares representam 47% das perdas. Olhando para a cidade, imagine quantas áreas de pontes existem, e nelas não há medição. Desses 47%, mais da metade são de ligações clandestinas.

O que a CEA vem fazendo para dar mais segurança à rede?

A gente aumentou as equipes de plantão (de urgência) de sete para 9, sem contar com as equipes que fazem trabalhos rotineiros no horário comercial. E estamos fazendo o monitoramento dos pontos em sobretensão. Um transformador atende determinada quantidade de energia. Se atende a mais, fica quente. Com o apoio da Equatorial, identificamos alguns transformadores com sobrecarga e fizemos o aumento da capacidade de carga em casos pontuais. Antes, nesta época do ano, tínhamos a queima de três transformadores por semana, hoje são cinco.

Então a Equatorial já está atuando?

Ela está monitorando e passou a ter acesso às informações dentro da empresa, acompanhando a operação. A transição de uma empresa assim não é como numa loja, porque essa empresa tem que continuar no dia seguinte. A Equatorial já tem as informações sobre equipamentos que serão necessários para a sua operação.

A Equatorial vai ter que investir, não?

Sim, e já está em contato com os fornecedores locais como fabricantes de postes e cruzetas, por exemplo.

O que vai acontecer com os funcionários da CEA?

Os que são funcionários do quadro da CEA passarão pelo crivo da Equatorial para um possível aproveitamento. É natural que num processo de privatização ocorram demissões. Os que são funcionários do governo do Estado, estes continuarão prestando serviços por dois anos, e depois poderão receber propostas da Equatorial para permanecerem.

São quantos funcionários da CEA?

520, e mais os que fizeram a transposição (para os quadros da União).

O senhor vai continuar na presidência da CEA?

Não. Voltarei para a Eletronorte