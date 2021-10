Estado envia água potável a famílias atingidas pela salinização no Bailique

Uma balsa com suprimento de água potável partirá ainda nesta segunda do município de Santana para o distrito de Bailique.

Compartilhamentos

O Governo do Amapá anunciou, nesta segunda-feira, 18, um suprimento de 100 mil litros de água potável para as famílias ribeirinhas do Arquipélago do Bailique, distrito a 180 km de Macapá, atingidas pela salinização da água do Amazonas na região – fenômeno provocado pelo avanço do Oceano Atlântico.

Ainda nesta segunda-feira, uma balsa abastecida com os primeiros 500 mil litros deverá partir da área portuária do município de Santana rumo ao arquipélago, onde cerca de 8 mil famílias foram atingidas.

Na semana passada, a Prefeitura de Macapá decretou estado de emergência no distrito.

ETA

Além do carregamento imediato de água, o Estado também enviará para a localidade uma Estação de Tratamento de Água para abastecer, de forma definitiva, as famílias atingidas pela salinização.

A estrutura é capaz de produzir 10 mil litros do líquido potável por hora e será instalada em uma balsa que também receberá uma bomba de captação.

A logística da operação consiste em extrair água do Rio Amazonas em pontos próximos ao Bailique que ainda não foram atingidos pela salinização. Uma equipe da Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) trabalha para que a instalação esteja completa na quinta-feira, 21, e a balsa parta para o arquipélago.