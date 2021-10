Expedição do Amapá convive com habitantes de bela comunidade isolada

Assista a mais um episódio do diário de bordo

Durante vários dias, o jornalista Olímpio Guarany e a tripulação do veleiro Kûara conviveram com os habitantes de Urucureá, no Rio Arapiuns, comunidade ribeirinha e isolada do interior do Pará. A Expedição Pedro Teixeira partiu de Macapá com o objetivo refazer o trajeto do navegador português que ajudou a definir o tamanho da Amazônia. Em Urucureá, a caminho do Estado do Amazonas, a equipe pôde aprender sobre os costumes dos moradores e editar as imagens coletadas durante a viagem. O mascote da viagem, o cachorro Boris, se adaptou bem ao local. Assista a mais um episódio do diário de bordo da expedição.