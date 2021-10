Imagens marcantes fazem parte de mais um episódio do diário de bordo da Expedição Pedro Teixeira

Compartilhamentos

Em mais um episódio do diário de bordo da Expedição Pedro Teixeira, comandada pelo jornalista de Macapá, Olímpio Guarany, vamos acompanhar o início do trajeto entre as cidades paraenses de Santarém e Óbidos, a caminho de Manaus (AM). Uma jornada repleta de beleza naturais e momentos marcantes. Acompanhe.