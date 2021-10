Falso veterinário que amputou patas de cadela é indiciado

Crime ocorreu no último dia 18, em Macapá. Acusado tem 71 anos.

Após a mutilação e morte de uma cadela, a Polícia Civil do Amapá indiciou um homem de 71 anos de idade que atuava como médico veterinário, em Macapá, sem ter formação profissional adequada. Ele não teve o nome divulgado pela polícia.

O caso foi investigado pela equipe da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA).

De acordo com a delegada Lívia Pontes, no último dia 18, o falso veterinário amputou as duas patas do lado direito de uma cadela (sem raça definida) que havia sido atropelada dias antes e estava sendo cuidada por moradores do Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

Durante as investigações, a Dema apurou que o investigado, que se apresentava como médico veterinário, é, na verdade, auxiliar em veterinária. Portanto, não poderia fazer nenhum tipo de procedimento cirúrgico no animal vítima.

“No curso do inquérito policial, o procedimento de amputação foi realizado na casa do falso veterinário, onde foram retiradas as patas do animal sem o uso das técnicas adequadas. Além disso, ele cauterizou os vasos da cadela com um ferro de solda. O animal chegou a ser levado a uma clínica veterinária, onde ficou internado, mas não resistiu e morreu”, contou a delegada.

O inquérito policial foi concluído com o indiciamento do acusado pelos crimes de maus-tratos aos animais, com resultado morte, e exercício ilegal da profissão.