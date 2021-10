Família vítima de 5 assaltos tem idosa de 95 anos agredida

Crimes ocorreram no ramal Vale das Bênçãos, na Rodovia JK, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Depois de serem assaltados e feitos reféns em casa por quatro vezes em menos de 10 meses, uma família que reside no ramal Vale das Bênçãos, na Rodovia JK, foi novamente assaltada, na tarde de quinta-feira (30). Quinze dias antes, garante a família, o mesmo bando os assaltou.

Eram cinco bandidos armados, que pularam os muros da residência e fizeram 7 pessoas reféns, incluindo uma senhora idosa de 95 anos, que foi agredida pelos bandidos, assim como um dos filhos dos proprietários do imóvel, que também sofreu agressões, foi amarrado e ameaçado com uma faca.

Os bandidos levaram um carro gol preto de placa QLS8D16, televisores, uma arma de fogo, celulares, joias, dinheiro e uma extensa lista de pertences da família, que ainda se recuperava do último roubo, realizado 20 dias antes.

Muitas das coisas ainda estavam nas caixas, pois tinham acabado de ser compradas e estão sendo pagas ou foram presentes de amigos e parentes que estão sensibilizados com o martírio pelo qual a família tem passado.

Os assaltos foram evoluindo para uma violência cada vez maior, e este último manteve à família por quase uma hora sendo coagida e agredida pelos bandidos.

A família está cansada e não sabe mais o que fazer, pois nem o circuito e equipamentos de vigilância inibem as ações criminosas.

Nenhum dos itens roubados em nenhum dos assaltos foi recuperado, assim como, nenhum suspeito foi preso.

O jovem agredido, que preferiu preservar sua identidade, falou sobre o sentimento dele e da família neste momento.

“A situação é bem difícil por conta de a gente não ter mais paz no local que a gente vive há tanto tempo com tranquilidade e em menos de 15 dias sofrer outro impacto. É um sentimento de impotência, de humilhação, ser chamado de vagabundo, levar chute, coronhada, fui amarrado por quase 50 minutos, a sensibilidade das minhas mãos não voltou até agora, fora a cabeça de não ter mais a tranquilidade de estar no local. Até agora não achei meu carro e os caras estão dentro da tua casa te humilhando como se fosse a casa deles e minha avó, com 95 anos, foi agredida. É difícil”, declarou um dos moradores.

A família pede que, desta vez, a ação policial seja mais rápida e eficaz, assim como se qualquer leitor do Portal SN tiver notícias do paradeiro do carro roubado, dos pertences ou dos bandidos, que ajude a família e faça contato com as autoridades policiais.