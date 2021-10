Fenômeno climático atinge casas em Vitória do Jari

Equipes do governo do Estado foram para o município coordenar atendimento a famílias afetadas

Por SELES NAFES e RODRIGO ÍNDIO

Equipes do governo do Estado foram para o município de Vitória do Jari, na manhã desta terça-feira (19), para conferir os estragos causados à população durante a forte ventania que atingiu a cidade ontem (18), por volta das 16h. Várias casas foram destelhadas, mas não há informações sobre vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Amapá, o temporal foi muito forte.

“As equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros estão fazendo o levantamento de famílias atingidas. Agora de manhã, a secretária Albanize Colares (Inclusão Social) e o coronel Wagner (comandante-geral do CBM) foram de avião, por ordem do governador, acompanhar os danos e o atendimento às famílias”, informou o tenente-coronel Janary, subcomandante do CBM.

De acordo com o Instituto de Hidrometeorologia do Iepa, as pancadas fortes de chuva sempre estão previstas nos boletins, mas são eventos que normalmente são muito rápidos e ocorrem em áreas desabitadas, por isso é difícil registrar. O que aconteceu em Vitória do Jari é chamado de ‘aglomerado convectivo”.

“Uma nuvem muito alta, que ganhou grandes proporções num espaço de tempo muito pequeno, com ventos de 50 km/h, e nesses eventos a gente pode até ver ocorrências de granizo, mas não foi esse caso”, explicou o meteorologista Jefferson Vilhena.

De acordo com ele, outros eventos parecidos irão ocorrer, mas nem sempre em áreas habitadas.

“Semana passada estávamos prevendo um tempo bom até ontem, quando começamos a prever um tempo mais chuvoso. Estamos entrando no mês de novembro, que marca o início do tempo chuvoso, principalmente depois dos 10 primeiros dias do mês”, completou.