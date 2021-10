Feriadão: Macapá suspende vacinação contra covid-19 por 3 dias

Prefeitura transferiu feriado do Dia do Servidor emendando folga com o Dia de Finados

Por LEONARDO MELO

A vacinação contra a covid-19, em Macapá, só será retomada na próxima quarta-feira (3). O anúncio foi feito neste domingo (31) pela Secretaria de Saúde da capital.

A suspensão começou neste domingo, prosseguindo na segunda (1º) e terça-feira (2). A prefeitura transferiu o feriado do Dia do Servidor de 28 de outubro para segunda. Na terça-feira, será celebrado o Dia de Finados, com a visitação aos cemitérios, tradição que foi suspensa no ano passado durante o período mais severo da pandemia.

“As atividades de imunização serão retomadas na quarta-feira (3), conforme divulgação posterior dos canais oficiais da Prefeitura de Macapá”, informou a PMM.

O último boletim epidemiológico divulgado pelo governo do Estado, no sábado (30), continua apontando redução de casos e mortes. Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, continua liderando os novos registros da doença.

Dos 33 casos registrados em 24h em todo o Estado, 22 ocorreram no município que fica na fronteira com a Guiana Francesa. Não houve registro de novas mortes. Durante toda a pandemia, 1.191 pessoas perderam a vida para a doença.

De acordo com os dados do governo do Estado, 85,13% da população receberam a primeira dose, e 48,12% a 2ª, 3ª ou dose única.