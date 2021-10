Finados: Veja o horário de visitas e funcionamento dos ônibus em Macapá

Tarifa social será de R$ 1,85. Os coletivos estarão em circulação até às 23h. Foto: Marco Antônio P. Costa

Por RODRIGO ÍNDIO

Na retomada das visitas aos cemitérios no Dia de Finados, os moradores de Macapá poderão contar com 100% da frota de ônibus. A informação foi confirmada neste sábado (30) pelo Sindicato das Empresas de Transportes Públicos do Amapá (Setap).

De acordo com as empresas, os cerca de 170 coletivos estarão em circulação das 6h às 23h do dia 2 (terça-feira). A tarifa social será de R$ 1,85, mas valerá apenas para quem pagar na hora.

“O passageiro que utiliza os meios eletrônicos de acesso ao transporte público vai pagar a tarifa cheia, o bilhete que está em seu cartão eletrônico. Ou seja, a tarifa social será válida apenas para o pagamento em dinheiro”, explicou o diretor de comunicação do Setap, Renivaldo Costa.

A expectativa da prefeitura é de que 100 mil pessoas visitem os túmulos na retomada desta tradição, que foi suspensa no ano passado por conta da alta de casos de covid-19.

Este ano, as reformas, preparação e limpeza dos túmulos foram realizadas pelas famílias após agendamento com os coordenadores de cada cemitério.

Os três cemitérios de Macapá estarão com os portões abertos das 7h30min às 18h.