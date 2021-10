Foragido é executado dentro de área restrita do Exército

Corpo foi encontrado ao lado do Conjunto Habitacional Açucena, no Bairro Cuba de Asfalto, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem que respondia pelo crime de roubo e que estava foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) foi achado morto com pelo menos 8 tiros numa área de mata pertencente ao Exército Brasileiro, ao lado do Conjunto Habitacional Açucena, no Bairro Cuba de Asfalto, na zona sul de Macapá.

Moradores ouviram tiros por volta de 14h30 desta terça-feira (5), e logo em seguida, cerca de 5 homens saíram do local do crime e entraram num carro preto que estava estacionado ao lado do muro que cerca a área restrita.

De acordo com o perito criminal da Polícia Científica do Amapá, Odair Monteiro, não há dúvida de que se trata de uma execução. Ele confirmou que a maioria dos tiros foram na cabeça da vítima. Não foram encontrados cartuchos de munições.

“Os primeiros tiros, certamente, foram na cabeça. Não havia sinal de rigidez no corpo, que indica que foi uma morte bem recente”, resumiu o perito.

Um investigador da Delegacia de Homicídios disse que a vítima foi identificada como Anderson Rodrigo da Silva Reis, de 25 anos, que estava foragido do presídio.

Para a polícia, o homicídio é mais um resultado da guerra entre facções criminosas.