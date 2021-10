Força Tática prende traficante e recupera joias roubadas

Objetos foram apreendidos na zona sul de Macapá.

Uma velha conhecida da polícia foi presa mais uma vez durante ações da PM contra o crime organizado na zona sul de Macapá, nesta sexta-feira (1).

Maria Letícia Ferreira Gonçalves, a LoLa, de 30 anos, foi por equipes do Batalhão de Força Tática, que faziam incursões em áreas de pontes do Bairro Universidade, com o intuito de combater a presença de membros de facções.

Foi feita a abordagem e na busca pessoal foram encontradas 22 porções de cocaína, sendo uma maior e as demais prontas para a venda, além de R$ 289 em espécie.

Indagada, ela indicou a casa utilizada como base pelo grupo criminoso no local. No momento da aproximação dos militares, vários criminosos fugiram pelos fundos da residência, alguns pularam no lago.

A casa, segundo a polícia, era abandonada. Por isso, era usada para guardar objetos roubados e furtados, que foram trocados por drogas.

Entre essas mercadorias que os usuários levavam em busca de drogas, estavam máquina de lavar, celulares, vários cartões bancários, e até três estojos de joias com dezenas de cordões, brincos, pulseiras e anéis, provenientes de roubos e furtos e que os criminosos depois revenderiam em redes sociais.

Lola, que já tem passagens por tráfico de drogas e receptação, foi apresentada em flagrante no Ciosp do Pacoval.