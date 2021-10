Homem é encontrado morto com perfuração no pescoço

Vítima havia comprado, há poucos dias, a casa onde foi achada morta, no Bairro São Lázaro, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O corpo de um homem de 51 anos foi achado nesta segunda-feira (18) dentro da sua residência, na avenida Pedro Wilson Penafort de Lima, área de pontes, no Bairro São Lázaro, zona norte de Macapá. O imóvel havia sido comprado por ele há poucos dias. A polícia trata o caso como homicídio.

A vítima foi identificada como Edson Pereira Reis, natural do Estado do Maranhão. O homem foi encontrado morto pelos vizinhos, que notaram a casa de porta aberta e quando foram verificar se depararam com o piso ensanguentado e o corpo de Edson Pereira.

A PM foi acionada e militares do 2º Batalhão isolaram a cena e acionaram a Polícia Científica. Ao Portal SelesNafes.com, o perito Odair Monteiro informou que, pela rigidez do corpo e pelo estado em que o sangue foi encontrado, as primeiras conclusões são de que a morte ocorreu cerca de 24 horas antes. Ele confirmou ferimento no pescoço da vítima, provavelmente produzido com uma faca.

Vizinhos disseram à polícia que a vítima morava só. Não havia sinais de arrombamento na casa. O corpo de Edson estava na cama. Também havia latinhas de cerveja no quarto.

O delegado Wellington Ferraz, da Delegacia de Homicídios, assumiu a investigação. Segundo ele, a vítima foi vista bebendo na tarde de domingo (17). Por isto, Ferraz busca saber quem foi a última pessoa que esteve na casa com Edson.