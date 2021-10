Homem é morto a tiros por bando encapuzado

Crime ocorreu numa região periférica do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 38 anos, identificado como Rogério Leão de Araújo, foi morto a tiros por pelo menos 7 criminosos de preto e encapuzados. O ataque aconteceu na noite deste domingo (3), por volta de 19h30, numa região periférica do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Cola, como a vítima era conhecida na região, conversava com amigos na entrada de uma área de pontes localizada no final da 20ª Avenida quando o bando surgiu de uma passarela paralela e passou a disparar em direção às pessoas que ali estavam reunidas.

Rogério leão, ainda tentou escapar por entre duas casas, mas foi atingido. O socorro médico foi chamado e constatou o óbito no local.

Militares do 1º isolaram a cena do crime e acionaram as polícias Civil e Científica. Os peritos recolheram várias cápsulas de pistola 380.

Para o delegado Luiz Carlos, da Decipe, o crime foi cometido pelo simples fato de demonstração de poder, os atiradores seriam integrantes de uma organização criminosa que brigam pelo domínio da região. E a vítima, que não faz parte de nenhuma delas, teria sido morta de forma aleatória.

“A vítima estava bebendo desde cedo com conhecidos. No entanto, nada tem a ver com a disputa por território entre facções rivais. Esse grupo criminoso viu essas pessoas reunidas e deu tiros aleatoriamente. A vítima não tinha envolvimento com essas facções. Eles vem para amedrontar a população, pra dar um recado à facção rival”, declarou o delegado.