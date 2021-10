Homem é preso suspeito de estuprar irmã e sobrinha de 15 e 12 anos

Segundo a polícia, caso aconteceu na casa da família no Bairro Parque dos Buritis, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Militar prendeu, nesta sexta-feira (1°), um homem suspeito de estuprar a irmã e a sobrinha, de 15 e 12 anos, respectivamente. O caso teria acontecido na casa da família no Bairro Parque dos Buritis, zona norte de Macapá.

Segundo o 2° Batalhão da Polícia Militar, uma outra irmã do infrator denunciou o caso. Ela disse que flagrou Alexsander José Sotero Barros, de 25 anos, dentro do banheiro com a sua irmã de 15 anos, e que estava obrigando a adolescente a ter relação sexual a força com ele.

Após ser visto, o homem tentou impedir que a irmã que fez o flagrante ligasse para a polícia. Ele usou uma faca, fez ameaça de morte e depois fugiu pelos fundos da casa.

Os militares fizeram orientações às vítimas e para à denunciante, depois saíram em diligências. O infrator voltou para a residência e novamente a irmã que fez o flagrante acionou a equipe policial.

Quando percebeu aproximação da viatura, Sotero tentou fugir, mas foi capturado. Os policiais perceberam que uma criança de 12 anos chorava bastante na casa. Indagada, a menina também informou que sofria abusos do infrator.

Alexander Sotero foi preso e encaminhado para a delegacia. Ele está à disposição da Justiça.