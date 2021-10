Homem que vendia drogas perto de programação do Dia das Crianças é preso

Fabrício Brasão de Souza foi flagrado pela Força Tática. Flagrante aconteceu no Bairro Jardim Felicidade 1, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do Batalhão de Força Tática prenderam um homem de 33 anos acusado de comercializar entorpecentes nas proximidades de uma escola que realizava uma programação alusiva ao Dia das Crianças.

O flagrante aconteceu no início da noite desta terça-feira (12), no Bairro Jardim Felicidade 1, na zona norte de Macapá.

Fabrício Brasão de Souza já tem passagem pelo mesmo crime, ele estava no Beco do Chaves, a 20 metros do Centro Educacional Ciranda do ABC, quando foi denunciado por populares que passavam pelo local.

O sargento Silva, da equipe Tático Motos, informou que na chegada da PM um outro traficante conseguiu fugir. Fabrício não teve a mesma sorte. Ele correu no sentido oposto ao do comparsa e logo foi alcançado pelas motos.

Na busca pessoal, os policiais encontram 4 recipientes plásticos e uma bolsa contendo porções de maconha, crack e cocaína.

No total foram apreendidas 48 porções de maconha, 23 de cocaína e 38 de crack. As substâncias ilícitas e o acusado foram apresentados ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.