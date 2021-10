Infratores planejavam assalto à agência bancária disfarçados de entregadores de gás

O crime, segundo a polícia, seria cometido na cidade de Porte Grande, a 100 km da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) apreenderam dois suspeitos, de 16 e 17 anos de idade, que planejavam roubar uma agência bancária disfarçados de entregadores de gás.

Com eles foram encontrados uma mochila que continha um revólver calibre 38, um simulacro de arma de fogo tipo pistola, 2 munições,1 rádio comunicador, além de uma camisa de uniforme de uma distribuidora que revende gás em Macapá.

O flagrante do BPRE ocorreu nesta segunda-feira (25), em uma região periférica do Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá, quando a equipe estava em deslocamento pela Travessa Antônio Ferreira de Jesus, próximo ao Residencial Açucena, e avistou os dois indivíduos saindo de uma área de ponte com a mochila.

Foi, então, realizada a abordagem e procedimento de busca pessoal. De acordo com a polícia, ao serem questionados sobre a finalidade do armamento, responderam que estavam aguardando um carro para levá-los ao município de Porto Grande, onde iriam fazer um roubo a uma agência bancária, vestidos de entregador de gás.

A dupla foi apresentada na Delegacia de Investigação de Atos Infracionais (DEIAI), em Macapá, juntamente com os objetos apreendidos.