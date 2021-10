Integrantes de facção local são condenados por homicídio ordenado no Iapen

Os dois condenados durante júri em Laranjal do Jari: assassinato ocorreu em 2019. Vítima foi morta com cinco tiros

Dois homens acusados de integrar uma facção criminosa foram condenados por homicídio qualificado, durante julgamento do Tribunal do Júri no município de Laranjal do Jari, a 268 km de Macapá, no sul do Amapá.

O júri foi presidido pelo juiz Davi Kohls. De acordo com denúncia do Ministério Público do Estado, Rafael dos Santos Reis, o Rafaelzinho; e Júnior Duarte Jardim, o Júnior Olhão, atuaram no assassinato ocorrido no dia 23 de outubro de 2019. A vítima foi Jhonatã Gomes Nascimento, de 17 anos. O crime ocorreu por volta das 19h, em uma área de pontes de Laranjal do Jari.

Os dois acusados, que pertenceriam a uma organização autointitulada União dos Criminosos do Amapá (UCA), foram denunciados por homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio que dificultou a defesa da vítima, neste caso uma emboscada. Os dois já tinham condenações em outros processos.

Rafaelzinho, que já é detento, foi condenado a 32,2 anos. Ele é apontado como a pessoa articulou o assassinato de dentro do presídio dando a ordem para que o desafeto fosse executado. Ao definir a pena, o juiz ressaltou que ele teve culpa elevada na morte, “eis que articulou o crime de dentro do presídio, por meio do uso ilegal de telefone celular, seguindo diretriz de organização criminosa”.

Júnior Olhão, que recebeu a ordem para a execução, foi condenado a 24 anos de prisão. Ele disparou cinco tiros na vítima, que havia sido atraída para o local do crime por um adolescente que o convidou para fumar maconha.

De acordo com as investigações, este menor também teria recebido ordens para assumir a autoria do homicídio.

Ao ler a sentença, Davi Kohls também afirmou que Rafaelzinho e Júnior Olhão cometiam crimes no Jari desde que eram menores, e cumpriram várias medidas socioeducativas por “condutas que põem em risco a ordem pública desta cidade”.