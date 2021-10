Intermunicipal: Pedra vence 1ª partida contra arquirrival Serra do Navio

Os dois times voltarão a se enfrentar no próximo dia 23

O time de Pedra Branca do Amapari venceu o arquirrival de Serra do Navio, na estreia no Campeonato Intermunicipal. Foram 3 a 2.

Os gols de Pedra Branca foram marcados por Nenzão, Fabuloso e Shelmon. O Campeonato Intermunicipal é um dos mais tradicionais campeonatos do futebol amapaense e reúne seleções de 15 municípios do Estado mais o campeão do não-profissional que representa Macapá.

“Queremos bons resultados, estrear com vitória é muito bom e vamos continuar focados para garantir a classificação no jogo de volta”, destacou o treinador de Pedra Branca, Jair Brito.

O prefeito em exercício, Marcelo Pantoja, elogiou o resultado da equipe e disse que foram meses de intensa preparação, que começou com a escolha dos jogadores, treinos físicos e táticos, além de amistosos.

“Desde o começo da preparação a prefeitura ofereceu o suporte que garantiu aos nossos atletas toda a estrutura para os treinos e agora para as partidas”, comentou.

Os dois times voltarão a se enfrentar no próximo dia 23, no Estádio Manganês Esporte Clube, em Serra do Navio. Se os serranos vencerem pelo mesmo placar, haverá disputa por pênaltis.