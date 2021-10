Jovem de 22 anos é indiciada por extorsão sexual

NO AMAPÁ

NO AMAPÁ

Vítima de São Paulo chegou a transferir R$ 3,5 mil para uma conta de Macapá

Compartilhamentos

Uma jovem de 22 anos foi indicada pela Polícia Civil do Amapá, nesta sexta-feira (15), acusada de crimes virtuais envolvendo sexo. As investigações da 6ª DP de Macapá focaram no chamado ‘sextorsion’, que seria uma extorsão envolvendo chantagem sexual.

De acordo com a polícia, a jovem criou um perfil falso nas redes sociais, trocava fotos íntimas com uma vítima em SP e depois exigiu dinheiro para não divulgar as imagens.

Ela fingia ter 17 anos, e por meio de outro perfil falso, que seria de um advogado, ela completava a farsa exigindo pagamentos. Num deles, a vítima transferiu R$ 3,5 mil para uma conta em Macapá.

“Apesar da suspeita utilizar dados e telefones de outros Estados da Federação cadastrados em nome de terceiros, conseguimos identificá-la aqui no Estado do Amapá e a investigação indicou com precisão a autoria delitiva”, explicou o delegado Leandro Leite, da 6ª DP, responsável pelo inquérito.

A pena para extorsão pode chegar a 10 anos de prisão. O delegado explicou que o sextorsion é uma expressão criada pelo FBI, em 2010, para investigar crimes idênticos nos Estados Unidos.

O crime é caracterizado por ameaçar divulgar imagens íntimas para forçar alguém a fazer algo, seja por vingança, humilhação ou extorsão financeira.