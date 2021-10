Jovem é executado ao lado da casa da mãe

Peritos encontraram duas perfurações de entrada e saída de projéteis de pistola

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 20 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, foi morto a tiros, na noite deste sábado (16), no Bairro do Pacoval, na zona leste de Macapá. O ataque contra Erick Ramos dos Santos aconteceu ao lado da casa da mãe dele, por volta de 23h, numa área periférica localizada no final da Avenida Sergipe.

O delegado Wellington Ferraz, da Delegacia de Homicídios de Macapá (Decipe), esteve no local e disse que a vítima já tinha passagens pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

O autor do crime ainda não foi identificado. Os policiais apuraram que o criminoso estava sozinho quando se aproximou e disparou pelo menos 4 vezes contra a vítima, que morreu antes da chegada do socorro médico.

Quando os militares do 6º Batalhão chegaram ao local, o atirador já havia fugido pelas pontes que dão acesso à região.

A cena do crime foi isolada e as polícias Civil e Científica foram acionadas. Na região da cabeça do jovem, os peritos acharam duas perfurações de entrada e duas de saída, indicando que ele foi atingido por dois disparos de pistola.

O titular da Delegacia de Homicídios suspeita que a execução esteja relacionada ao acerto de contas com traficantes.

“Ao que tudo indica, sim, a gente vai esclarecer melhor ao longo da investigação para que possamos apontar uma motivação mais precisa , mas a gente sabe que ele já tem um histórico de criminalidade e que estava envolvido com o tráfico de drogas, sim”, pontuou Ferraz.