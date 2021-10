Jovem é executado em matagal na Rodovia JK

Corpo foi achado num terreno tomado por mato localizado às margens da Rodovia JK, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem com idade entre 16 e 17 anos, ainda não identificado, foi executado com 8 tiros na noite desta quinta-feira (7), por volta de 20h, num terreno tomado por mato localizado às margens da Rodovia JK, na zona sul de Macapá. O corpo estava distante cerca de 70 metros da via.

Segundo informações de uma equipe do 1º Batalhão, responsável pelo isolamento e a preservação do local do crime, foi um motorista quem avisou à Polícia Militar.

Ele abordou uma equipe do Batalhão de Policiamento Estadual (BPRE), que patrulhava a rodovia, e contou que havia acabado de ouvir sons de tiros e, em seguida, viu um carro de cor escura saindo em alta velocidade por uma abertura no muro que dá acesso à região.

Na sequência, a PM vistoriou o local e logo encontrou a vítima caída, ensanguentada em meio ao matagal. O Samu foi acionado e constatou que já não havia mais o que ser feito.

O perito Amaury Suzarth, da Polícia Científica, confirmou que o jovem teve morte instantânea depois de ser atingido por 5 disparos na cabeça, sendo que os demais acertaram tórax e braços.

“A vítima tem sete perfurações no total, cinco na área do crânio, uma na área do tórax e uma no cotovelo. No local, ainda não é possível determinar o tipo de arma. Mas o médico legista pode encontrar projeteis alojados no corpo”, informou o perito.

A polícia atribui o crime à guerra de facções. Ninguém foi preso. O caso foi repassado para a Delegacia de Homicídios, que prossegue nas investigações.