Jovem é morto a tiros em área dominada pelo tráfico

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 22 anos foi morto com tiros de pistolas 380 e ponto, 40 na madrugada deste sábado (23), no bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

O crime ocorreu por volta de 2h, num perímetro dominado pelo tráfico de drogas, na Rua Hildemar Maia com a Avenida do Copala.

Vitor Gabriel Farias da Silva estava caído numa calçada quando o Samu chegou e confirmou o óbito, o local foi isolado pelos militares do 1º Batalhão, e as Polícias Científica e Civil foram acionadas.

Testemunhas disseram que a vítima estava na companhia de uma mulher quando os atiradores chegaram num carro preto. Após os disparos contra o jovem, ela entrou no carro dos criminosos e fugiu com eles.

Gabriel Farias morava em Fazendinha, na zona sul, a 12 km do Centro de Macapá, os pais dele compareceram ao local do crime e disseram que fizeram de tudo para que ele largasse o vício das drogas.

Por enquanto, a motivação e a autoria do homicídio são desconhecidas. O caso é investigado pelo delegado César Ávila, da Delegacia de Homicídios.

“Os familiares confirmaram que vinham tentando tirar ele desse mundo, mas a droga foi mais forte”, comentou o delegado.