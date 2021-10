Líderes de facções ficarão incomunicáveis, diz Iapen

Vara de Execuções Penais será informada no primeiro dia útil da semana sobre medidas para suspender contato dos presos com outras pessoas

Por LEONARDO MELO

O coordenador de planejamento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá, Sérgio Gomes, disse na manhã desta segunda-feira (11) que, por enquanto, todos os direitos dos presos transferidos hoje na Operação Contra-Ataque estão garantidos. Contudo, a partir da próxima quarta-feira (13), após o feriado, o Iapen pedirá à justiça que eles fiquem completamente incomunicáveis.

Os 12 internos, considerados lideranças de facções, foram transferidos para um novo pavilhão mais seguro, com celas individuais durante operação de montada pelo governo do Estado e Ministério Público. A transferência foi executada no início da manhã por equipes do Bope e da Polícia Penal.

“Com isso, faremos o acompanhamento e a vigilância mais eficiente desses internos. Toda a parte de garantia dos internos está mantida, mas a partir do primeiro dia útil da semana, seguirá para a Vara de Execuções Penais uma série de medidas que visa restringir a comunicação desses internos com outras pessoas”, explicou o diretor. Assista.

Mais cedo, o governo divulgou que a transferência visa frear a escalada de violência entre os grupos criminosos que já matou bandidos e pessoas inocentes, nos últimos meses, como duas crianças atingidas por balas perdidas.