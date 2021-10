Macapá recebeu mais R$ 400 milhões em recursos, diz Davi

Senador pelo Amapá fez balanço de seis anos de mandato a vereadores da capital.

Numa espécie de balanço, o senador Davi Alcolumbre (DEM) disse a vereadores que destinou a Macapá mais de R$ 434 milhões em recursos e obras nos últimos 6 anos. A prestação de contas aconteceu na quinta-feira (30), na Câmara Municipal da capital, onde esteve a convite do vereador Marcelo Dias, presidente da Casa.

Davi destacou que, ainda em 2019, conseguiu liberar mais de R$ 100 milhões para o asfaltamento de diversas vias e bairros de Macapá. Muitos desses serviços ainda estão em execução.

Ele destacou o programa Mais Visão, idealizado e viabilizado por ele, que já realizou mais de 200 mil atendimentos em um ano de funcionamento. O programa é gerido pelo governo do Estado em parceria com a ONG católica Capuchinhos. Lá, aportou R$ 15 milhões.

“É um programa 100% do SUS. Todos os procedimentos são feitos de acordo com a tabela do Sistema Único de Saúde”, esclareceu o senador.

Ainda na saúde, ele contabilizou a aquisição de 3 UTI’s móveis para Macapá e mais 4 para o Samu, que é do Estado, mas atende a capital.

O novo Pronto Socorro recebeu recursos no valor de R$ 100 milhões, já empenhados. Davi explicou que está cumprindo as exigências burocráticas para que, no início de 2022, a ordem de serviço seja assinada. O hospital, com equipamentos novos, terá 100 leitos.

O senador também citou o Shopping Popular, as arenas de grama sintética, a usina de oxigênio, cilindros, o programa Norte Conectado, o programa Luz para Amazônia (serão investidos mais de R$ 100 milhões), o recurso de R$ 4 milhões para a reforma do trapiche Eliezer Levy, com a cessão da área do governo do Estado à prefeitura de Macapá.

Na prestação de contas, Davi computou a revitalização do estádio municipal Glicério de Souza Marques. À obra foram destinados R$ 11 milhões.

O senador mostrou, com gráficos e planilhas, que destinou a Macapá mais de R$ 25 milhões para a reforma e construção de escolas, bem como mobiliário, equipamentos e demais atividades de manutenção e custeio.

“Ao longo desses seis anos, a gente vem trabalhando em todas as áreas. Prova disso é que nunca faltou recurso pra saúde nesta pandemia, porque conseguimos mobilizar o apoio do governo federal. Ao prestar conta do meu mandato aos vereadores, estou mostrando aos macapaenses o fruto do nosso trabalho”, afirmou o senador.