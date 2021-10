Mãe e filha reúnem em livro antologia de mulheres ativistas amapaenses

Obra reúne textos sobre desafios, percalços e as vitórias delas. É a primeira publicação do gênero no Amapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A antologia “Mulheres livres – Senhoras de si” reuniu 29 ativistas amapaenses, que estão aqui e em outros estados e países, com textos sobre as questões das mulheres na sociedade, através de textos fictícios, como contos ou crônicas, e extraídos da vida real sobre os desafios, percalços e vitórias delas.

Leacide Moura e Amanda Barreiros, mãe e filha, são as organizadoras da obra – e também autoras, pois têm textos seus publicados no livro –, nesta que é a primeira publicação do gênero no Amapá.

“O livro vem recheado de histórias interessantes, porque são mulheres de vários lugares. Nossa intenção é divulgar o ativismo da mulher na literatura, é importante ter esse registro da mulher na literatura. A vida imita a arte. O livro tem histórias reais de mulheres de todo lugar do país que sofreram e sofrem com a sociedade machista e desigual, que tem que se impor no trabalho, que tem medo de andar na rua sozinha, que já foi agredida e por aí”, declarou Amanda Barreiros.

Lançamento

Este livro tem algumas diferenças desde a sua concepção, que partiu do convite da SF editorial para Leacide Moura, que tem outros livros publicados em diversos gêneros. Ela, então, junto com Amanda, pensou nesse projeto.

Um livro feito por mulheres, escrito por mulheres, sobre as dificuldades que a mulher enfrenta, exatamente no pico da segunda onda de covid-19, foi um baita desafio. Amanda conta que foi um período em que todos estavam com parentes e amigos ou mesmo conhecidos, enfrentando a doença.

Obviamente, como todos os setores da economia sentiram o mercado editorial, especialmente de livros impressos, que há tempos enfrentam dificuldades, o lançamento do livro ainda não foi marcado.

As organizadoras explicam que para fazer um lançamento é necessário encontrar compradoras para o livro, que custa pouco mais de R$ 30, e essa é a aposta de Amanda agora com a retomada cada vez maior das atividades coletivas.

O projeto, que foi coletivo e público desde a sua composição, agora necessita, também, da coletividade para o lançamento. Quem quiser adquirir um exemplar ou saber mais detalhes de como ajudar, pode entrar em contato diretamente com Amanda Barreiros, através do número (96) 98106-4284.