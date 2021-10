Mais de 60% da população de Macapá não come alimento saudável

Orientações foram oferecidas nesta quinta-feira (21) para clientes e feirantes da Feira Maluca, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Escolha de frutas, verduras e legumes, melhor aproveitamento de alimentos, receitas funcionais e higienização correta são alguns dos fatores que podem contribuir para a melhora da alimentação, garantindo hábitos mais saudáveis.

Estas e outras orientações foram oferecidas nesta quinta-feira (21) para clientes e feirantes da Feira Maluca, na zona sul de Macapá.

A ação é uma alusão ao Dia de Prevenção da Obesidade e Dia Mundial da Alimentação, celebrados em 11 e 16 de outubro, respectivamente. O intuito é informar e estimular a população sobre nutrição e saúde, através do consumo de alimentos naturais e saudáveis.

Segundo a nutricionista Olga Jesus, dados da Vigilância Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas do Ministério da Saúde, em Macapá, mais de 60% da população não tem o consumo regular de alimento saudável. O ideal seria ter, pelo menos 5 vezes na semana, esse consumo, quando só se tem de 2 vezes ou nenhuma.

“Isso é preocupante, uma vez que, esses alimentos aportam o maior consumo de vitaminas, minerais e fibras fundamentais para ter uma alimentação saudável e prevenir doenças crônicas, obesidade, hipertensão e diabetes. A alimentação saudável é fundamental para fortalecer as defesas imunológicas”, explicou a nutricionista.

A especialista detalhou que a população deve optar pelo consumo de mais frutas, legumes e verduras na hora da compra. A orientação alimentar é individual, com é recomendável procurar uma Unidade Básica de Saúde.

Na pandemia, estudos apontam que muitas pessoas passaram a consumir alimentos ultraprocessados, como bolachas recheadas, macarrão instantâneo eu enlatados. O consumo regular deles desses produtos, por eles terem na composição alto teor de açúcar, sal e aditivos, estão associados a doenças crônicas.

Ação

A feirante Edna dos Santos, 60 anos, que comercializa ervas e produtos naturais, relata que sua boa alimentação é a base de sua vitalidade e disposição. Ela conta o que aprimorou na ação e com os anos de experiência.

“Que as frutas, verduras e legumes são ricas em proteínas, minerais, zinco, ferro e muito mais. Eles tem um poder curativo e fortalece a saúde da gente. Até a casca pode ser aproveitada. Tudo é preciso tá bem fresquinho. A orientação também é não consumir os enlatados. Aqui o povo encontra esse produto saudável, basta vir”, comentou a simpática senhora.

Sheila Ribeiro, de 44 anos, trabalha de domingo a domingo na feira com a venda em brechó e confessa que não tem uma alimentação muito regular, mas que vai se atentar com as dicas. A feirante, aproveitou a ação de orientação para cuidar da saúde.

“Quando eu tenho tempo às vezes eu trago frutas de casa, mas tem vez que não, aí eu como por aqui mesmo. Sei que é importante uma alimentação saudável e vou em busca dela com o consumo de frutas, verduras e bastante água”, garantiu.

A ação promovida pela Prefeitura de Macapá, com apoio de parceiros, será levada para outros pontos da capital.

Além de mesa expositiva sobre alimentos saudáveis, a ação contou com a distribuição de material educativo, avaliação nutricional, orientação para atividade física, massagem terapêutica, aferição de pressão arterial e glicemia capilar serão ofertados para os feirantes e clientes da feira.