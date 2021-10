Malafaia e militância se filiam ao PDT

Dorinaldo Malafaia é o atual superintendente de Vigilância em Saúde do Amapá, principal órgão estadual de combate à pandemia de covid-19.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O tabuleiro político e partidário tucuju continua movimentado, preparando as peças para a eleição de 2022. Entre os setores progressistas e da centro-esquerda, Dorinaldo Malafaia e seu grupo com mais de 130 militantes filiaram-se ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT, na noite desta quarta-feira (20).

O evento concluiu uma etapa que durou diversos meses, em que o partido fundado pelo governador gaúcho e fluminense Leonel Brizola, se aproximou do grupo militante.

Malafaia é o atual superintendente de Vigilância em Saúde do Amapá – principal órgão estadual de combate à pandemia de covid-19. Com a experiência em comum na gestão estadual, contou, a relação de proximidade e confiança mútuas ocorreu de forma natural.

“Essa relação foi forjada e amadureceu junto com muito trabalho, neste que foi o maior desafio de vida que tive até aqui, enfrentando a pandemia de covid-19. Além disso, o Amazônia, a defesa da democracia, da liberdade e estar ao lado dos trabalhadores, são valores que temos em comum. Portanto, temos bases sólidas e não trata-se apenas de um movimento eleitoral, nós viemos para construir partido, para construir o PDT”, declarou Malafaia, após ter sua ficha de filiação abonada.

O presidente do PDT estadual e governador do Amapá, Waldez Góes, que conduziu todo o processo, não esteve na cerimônia de filiação por estar participando do fórum de governadores da Amazônia. Quem representou a direção partidária foi a veterana pedetista professora Conceição Medeiros e a deputada estadual Marília Góes.

“Malafaia chega para somar com nossas ideologias pedetistas, movimentos sociais, atuação partidária e fortalecimento da democracia. Nosso partido, independente de estar na gestão ou não, faz a diferença na vida dos amapaenses”, declarou Marília, que abonou a ficha de Dorinaldo.