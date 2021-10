Manifestantes interditam ramal na zona oeste de Macapá

Eles interromperam o fluxo de veículos no Ramal do Porto do Céu, que dá acesso à vila e a empreendimentos na zona oeste de Macapá, Região Metropolitana.

Desde as primeiras horas desta sexta-feira (8), moradores do Bairro Coração, na zona oeste de Macapá, Região Metropolitana, interromperam o fluxo de veículos no Ramal do Porto do Céu, que dá acesso à vila e empreendimentos importantes para a economia local.

Eles são moradores da comunidade e reivindicam inauguração e funcionamento da escola estadual David Miranda, além de serviços de pavimentação no ramal e outras vias de acesso.

De acordo com os manifestantes, os moradores sofrem com muita poeira no verão e muita lama no inverno e chuvas sazonais.

Eles atearam fogo em pneus ao longo do ramal. Também montaram outras barricadas pela via, impedindo a passagem de caminhões que fazem distribuição de produtos pela capital e Região Metropolitana.

Militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar, tentam negociar a liberação parcial da via, que dá acesso a uma empresa de logística e distribuição de produtos e à Vila do Coração.