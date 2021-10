Matador de vice-prefeito em Tocantins morre em confronto com o Bope no Amapá

Bope checava denúncia de que carros suspeitos estavam circulando próximo de agências bancárias quando deparou com veículo suspeito

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um bandido altamente perigoso morreu ao confrontar militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM do Amapá, nesta terça-feira (26), na 7ª Avenida do Bairro dos Congós, na zona sul de Macapá. Carlos Alberto Pimentel de Castro, o ‘Sadam’, de 41 anos, estava foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde cumpria pena por tráfico de drogas.

Confronto

De acordo com o tenente-coronel, Kleber Silva, comandante do Bope, há alguns dias a PM passou a receber informações anônimas de que uma quadrilha estaria prestes a realizar um grande roubo na capital. Hoje, o Bope foi informado que alguns veículos estavam rondando agências bancárias no Centro Comercial.

Com a intensificação do patrulhamento, foi identificado um carro modelo Pálio, de cor vermelha.

“Foi feito acompanhamento tático até um local para melhor abordagem. Ocorre que na altura da 7ª Avenida dos Congós, ao perceber a presença da viatura, o condutor já realizou um disparo de arma de fogo, isso obrigou a uma abordagem policial. O confronto persistiu e esse indivíduo acabou sendo alvejado”, disse o comandante.

O Samu foi acionado e Carlos Alberto foi encaminhado ao Hospital de Emergência de Macapá, mas não resistiu aos ferimentos. Ele estava com uma identidade falsa e uma arma de fogo utilizada contra os policiais, informou o Bope.

“Durante a ocorrência é importante notar que os policiais ainda perceberam e foram surpreendidos por um indivíduo que estava numa motocicleta, ou seja, na escolta fazendo acompanhamento dele, demonstrando o alto risco que os policiais correram, não só durante confronto armado, mas também no pós ocorrência”, acrescentou o tenente-coronel Kleber.

O comparsa foi identificado, mas fugiu em meio aos populares curiosos. A polícia continua as buscas.

Vida no crime

Em abril de 2017, Sadam também fugiu da Cadeia Pública de Augustinópolis (TO), onde cumpria pena por ter matado, em 2012, Antonio Mauro do Nascimento, vice-prefeito do município de São Sebastião. Ele foi condenado a 19 anos e três meses de prisão no tribunal do júri.

Em 2018, Carlos Alberto foi um dos criminosos presos após uma tentativa de assalto no Banco do Brasil, e de fuga fracassada com 51 reféns num supermercado no Centro de Macapá. Nesta ocorrência, foram apreendidos armamentos, como uma submetralhadora, um fuzil, além de várias pistolas e colete balístico.

Na época o bandido tentou enganar a polícia com o nome falso de Adaias Orquisa Pereira do Nascimento. O exame papiloscópico, que indica a impressão digital, confirmou a identidade do indivíduo.

Depois disso, ele conseguiu progredir para o regime semiaberto. Posteriormente, foi preso pelo Bope por tráfico de drogas e levado de volta à penitenciária, de onde fugiu este ano.