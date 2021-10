Palestra para alunos adolescentes foi uma iniciativa de estudantes de psicologia com apoio de uma clínica privada de Macapá

Em Macapá, alunos adolescentes da Escola Estadual Castro Alves, no Bairro Jesus de Nazaré, passaram uma tarde inteira aprendendo sobre as consequências de uma vida sexual sem cuidados, o que envolve doenças e gravidez precoce, entre outras coisas. A iniciativa foi de alunas do curso de psicologia do Instituto Macapaense do Melhor Ensino Superior (Immes), que ganharam o apoio da Oncológica Brasil. Assista.