Menina de 1 ano morre após ser atropelada por caminhão

Tragédia ocorreu no Coração, na zona oeste da capital do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma menina de apenas 1 ano de idade morreu, na tarde desta sexta-feira (1°), após ser atropelada por um caminhão que transportava refrigerantes no Bairro do Coração, na zona oeste de Macapá. Ainda não se sabe a dinâmica de como tudo aconteceu.

Segundo o Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), quando a Polícia Militar chegou na Rua do Trilho, onde aconteceu a fatalidade, a bebê já havia sido socorrida ao Hospital Estadual de Santana.

O óbito foi confirmado na unidade de saúde. A vítima foi identificada como Vitória Trindade dos Santos.

De acordo com a PM, o condutor do caminhão, que pertence a uma indústria de refrigerante, permaneceu no local para dar apoio à vítima e aguardar a perícia.

Posteriormente, ele se apresentou espontaneamente na Delegacia de Polícia Civil responsável pelo caso, em Macapá. O acidente ocorreu por volta de 16h20.